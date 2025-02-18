С начала СВО таможенники Сочи передали в зону боевых действий 28 автомобилей

С февраля 2022 года сочинские таможенники передали 28 транспортных средств, а также конфискованные товары на сумму более 8 млн руб. в зону СВО. Среди переданных грузов — 20 тыс. пачек сигарет, 1,2 тыс. единиц бытовой химии, ткани и квадрокоптер, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В рамках рабочего визита в Краснодарский край начальник ЮТУ Андрей Беляев совместно с начальником Южной оперативной таможни Дмитрием Фильчагиным провели совещание, посвященное сотрудничеству государственных контрольных органов на российско-абхазской границе. Встреча прошла в пункте пропуска МАПП Адлер.

Господин Беляев проверил работу таможенного поста аэропорт Сочи и Сочинского центрального таможенного поста и подчеркнул важность готовности поста к проведению таможенного контроля грузопассажирского парома из Турции. Запуск запланировали на весну 2025 года.

В ходе инспекции Андрей Беляев осмотрел малое таможенное судно «ТС-531» в морском порту Сочи, на котором сотрудники осуществляют контроль с реки Псоу до морского порта Туапсе.

С мая по сентябрь 2024 года границу с Абхазией ежедневно пересекали более 13 тыс. транспортных средств и 70 тыс. человек в обоих направлениях. Пропускная способность пункта пропуска в летний период превышает допустимые нормы в семь раз.

«Несмотря на увеличение нагрузки, должностные лица успешно справляются с поставленными задачами. Такие результаты работы необходимо сохранять и далее, оперативно реагируя и взаимодействуя с иными контролирующими органами»,— отметил господин Беляев.

Мария Удовик