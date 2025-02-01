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В Казани на реконструкцию тепловых сетей на улице Фучика потратят 104,8 млн руб.

В Казани на реконструкцию тепловых сетей по улице Юлиуса Фучика потратят 104,8 млн руб. Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

В Казани на реконструкцию тепловых сетей на улице Фучика потратят 104,8 млн руб.

В Казани на реконструкцию тепловых сетей на улице Фучика потратят 104,8 млн руб.

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

В Казани на реконструкцию тепловых сетей на улице Фучика потратят 104,8 млн руб.

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

Из технического задания следует, что необходимо будет выполнить строительно-монтажные работы, утилизировать строительный мусор и провести пусконаладочные работы.

«Общий срок выполнения работ (оказания услуг): с 02.07.2025 по 30.09.2025, в том числе: срок отключения теплоносителя — с 18.07.2025 по 28.07.2025», — говорится в документах тендера.

Артём Дергунов

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