В Казани на реконструкцию тепловых сетей по улице Юлиуса Фучика потратят 104,8 млн руб. Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на реконструкцию тепловых сетей на улице Фучика потратят 104,8 млн руб.

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» В Казани на реконструкцию тепловых сетей на улице Фучика потратят 104,8 млн руб.

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

Из технического задания следует, что необходимо будет выполнить строительно-монтажные работы, утилизировать строительный мусор и провести пусконаладочные работы.

«Общий срок выполнения работ (оказания услуг): с 02.07.2025 по 30.09.2025, в том числе: срок отключения теплоносителя — с 18.07.2025 по 28.07.2025», — говорится в документах тендера.

Артём Дергунов