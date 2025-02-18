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Пенсионерка из Ижевска подожгла здание полиции для «проверки»

Пенсионерка из Ижевска подожгла здание полиции 14 февраля, чтобы проверить скорость реагирования сотрудников, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Мошенники позвонили 64-летней Светлане в октябре. В течении 6 месяцев пенсионерку убеждали, что ее деньги в опасности. А когда потерпевшая перевела 400 тыс. руб., ей позвонили «сотрудники контрразведки» и подготовили к специальному заданию: «проверить скорость реагирования сотрудников местного УМВД».

Женщина взяла бензин и зажигалку. Внутри отдела разбила банку с горючим и подожгла. Никто не пострадал, возгорание ликвидировали, а потерпевшую задержали.

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