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В Перми пассажирка нажала кнопку пожарной сигнализации из-за опоздания на авиарейс

Сегодня утром в аэропорту Большое Савино сработала пожарная сигнализация. Как сообщает краевой минтербез, тревожную кнопку нажала пассажирка в связи с опозданием на рейс. По данным «Ъ-Прикамье», девушка проследовала в Москву утренним рейсом. Материал зарегистрирован пермским Линейным отделом МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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