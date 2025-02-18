В Перми пассажирка нажала кнопку пожарной сигнализации из-за опоздания на авиарейс

Сегодня утром в аэропорту Большое Савино сработала пожарная сигнализация. Как сообщает краевой минтербез, тревожную кнопку нажала пассажирка в связи с опозданием на рейс. По данным «Ъ-Прикамье», девушка проследовала в Москву утренним рейсом. Материал зарегистрирован пермским Линейным отделом МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.