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Коммерсантъ FM
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В США задержан лидер культа «зизианцев», причастных к многочисленным убийствам

Полиция Мэриленда задержала Джека Амадеуса Ласоту — трансгендера, лидера культа «зизианцев» — группировки, которую власти США связывают с несколькими убийствами. Вместе с ним были арестованы и два его соратника. Об этом сообщает NBC News.

Фото: Delaware County, Pennsylvania, District Attorney's Office / AP

Фото: Delaware County, Pennsylvania, District Attorney's Office / AP

Членов культа власти США связывают с шестью убийствами в разных регионах страны. Последним из инцидентов стала перестрелка с сотрудниками погранслужбы США в Вермонте 20 января —тогда погибли последовательница культа и один из офицеров.

Группировка была создана несколько лет назад людьми, разделяющими идеи интернет-пользователя под ником Ziz (отсюда и название группировки). Это противники искусственного интеллекта, веганы и трансгендеры, считающие, что они вправе убивать националистов и противников ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено).

Задержали лидера культа и его соратников в воскресенье, 16 февраля. Они заехали на двух фургонах на частную территорию жителя Фростбурга (штат Мэриленд) и заявили, что намерены разместить около его дома свой лагерь. Мужчина вызвал полицию. Члены культа отказывались выполнять приказы полиции и были задержаны. При обыске у них нашли пистолеты и патроны. Теперь им предъявлены обвинения в незаконном проникновении на частную территорию, неповиновении полиции и незаконном хранении оружия.

Кирилл Сарханянц

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