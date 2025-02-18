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Коммерсантъ FM
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Крымчанина задержали за убийства 30-летней давности

В Крыму арестовали местного жителя, обвиняемого в пособничестве в четырех убийствах, совершенных в 1993 и 1994 годах, сообщили «Ъ» в пресс-службе управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

Фото: кадр видео crim.sledcom.ru

Фото: кадр видео crim.sledcom.ru

Согласно версии следствия, 55-летний житель Сакского района Крыма был членом местной организованной преступной группировки. В декабре 1993 года, полагает обвинение, он с сообщниками убил в селе Червоное предпринимателя из Санкт-Петербурга, похитив у него $12 тыс. Тело жертвы преступники спрятали в колодце в соседнем поселке.

В мае 1994 года члены ОПГ на территории промзоны в курортном городе Саки расстреляли местного бизнесмена и двоих его приближенных. По материалам дела, подозреваемый доставал оружие для своих сообщников, а также готовил лопаты, топор и бензин, чтобы помочь им скрыть следы преступления. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

В СКР также отметили, что другие члены банды уже понесли наказание за совершенные злодеяния: двое из них были приговорены к высшей мере наказания, еще двое — к 11 и 10 годам колонии.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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