В Новороссийске на улице Портовая эвакуируют автомобили нарушителей парковки

Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска с 18 февраля организуют эвакуацию легковых транспортных средств, нарушивших правила парковки, по улице Портовая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГАИ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в сообщении, эвакуация нарушивших правила парковки автомобилей проводится в целях разгрузки улично-дорожной сети на территории Новороссийска. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей будут проводить представители управления транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

«Во избежание эвакуации транспортных средств, напоминаем о необходимости соблюдения правил остановки и стоянки транспортных средств и строгом соблюдении Правил дорожного движения»,— обратились к автовладельцам в Госавтоинспекции Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что водителям припаркованных на остановке «Смена» автомобилей выписали штрафы. Припаркованные в неположенном месте машины мешали остановке общественного транспорта.

Алена Воробьева