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В Новороссийске водителям припаркованных на остановке машин выписали штрафы

На жалобу водителя троллейбуса в социальных сетях о невозможности подъехать к остановочному пункту «Смена» из-за плотно припаркованных автомобилей отреагировали в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска. Как сообщила пресс-служба ведомства, информация была оперативно передана в ГАИ.

Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска

Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска

Водитель троллейбуса Екатерина Салей разместила в соцсетях видео с припаркованными автомобилями на остановке «Смена». Она уточнила, что вынуждена останавливать общественный транспорт на проезжей части, создавая помехи другим водителям и не обеспечивая безопасность пассажиров, особенно мамам с маленькими детьми.

На место стихийной парковки выехал экипаж ДПС. На автовладельцев припаркованных на остановке транспортных средств были приняты меры административного воздействия по ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП. В 2025 году размер штраф за нарушение правил парковки составляет от 1500 до 2250 руб.

«С целью привлечения водителей автомобилей к ответственности за нарушение правил стоянки транспорта, остановочный пункт «Смена» оборудован камерами «Безопасного города». При выявлении правонарушителей информация передаётся в дежурную часть роты ДПС ГАИ по городу Новороссийску»,— уточнили в управлении транспорта и дорожного хозяйства.

За 2024 год в Новороссийске автоинспекторами было составлено 424 протокола. С начала 2025 года нарушителям правил парковки выписали 39 штрафов.

Алена Воробьева

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