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В Башкирии проведут брифинг по проблеме кибермошенничества

Курултай Башкирии обсудит с экспертами проблему кибермошенничества, преступные схемы и меры противодействия, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Особое внимание уделят изменениям в законодательстве, отмечается в релизе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что за прошлый год в Башкирии ущерб от действий киберпреступников превысил 4,4 млрд руб.

Спикер парламента Константин Толкачев напомнил, что 1 сентября вступит в силу федеральный закон о периоде охлаждения при оформлении потребительских кредитов, который позволит заемщикам в течение определенного времени без штрафов отказаться от оформленного кредита.

На то, чтобы передумать, заемщику предоставят четыре часа при займе от 50 тыс. до 200 тыс. руб. и 48 часов при сумме более 200 тыс. руб. Также ужесточится ответственность кредиторов. Ведется работа над законопроектом, направленным на развитие платформы «Антифишинг» для автоматического обнаружения и нейтрализации мошеннических сайтов. В соответствии с новым федеральным законом за кибермошенничество предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Ужесточится ответственность и за использование поддельных сайтов и фишинговых схем. «Однако никакие, даже самые суровые законы не уберегут от мошенников, если сами граждане не проявят бдительность»,— констатировал председатель башкирского парламента.

Майя Иванова

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