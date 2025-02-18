Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 8,3%

За неделю с 10 по 16 февраля заболеваемость коронавирусом снизилась на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций снизилось на 1,8%. При этом выздоровело на 15,7% меньше человек в сравнении с предыдущей неделей.

В 32 субъектах увеличилось число госпитализаций. В 27 субъектах выросла заболеваемость, в том числе в девяти регионах показатель заболеваемости выше среднего по стране. Выздоровели за неделю 7 тыс. человек, умерли 19.

Полина Мотызлевская