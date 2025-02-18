ВРП Башкирии в 2024 году составил 2,8 трлн рублей

По данным министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии, валовый региональный продукт (ВРП) в 2024 году составил 2,8 трлн руб. Экономика региона выросла на 4,7% в сравнении с 2023 годом. Рост отмечается в инвестиционной сфере, промышленности, строительстве, торговле и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства за 2024 год составил 105,4% к уровню 2023 года, отметил первый вице-премьер — министр экономического развития Рустам Муратов. По его словам, ключевым драйвером стало обрабатывающее производство, где рост составил 8,1%.

Объем строительных работ в 2024 году превысил 480 млрд руб. и составил 108,2% к уровню 2023 года. За прошлый год введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья. Оборот розничной торговли по итогам 2024 года в сравнении с предыдущим годом увеличился на 12,3%.

Среднемесячная зарплата жителей республики по итогам 11 месяцев прошлого года достигла 65,3 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 17,6% в номинальном выражении и 9% — в реальном.

Уровень безработицы к концу года составил 1,4%.

Майя Иванова