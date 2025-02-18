Миграционный прирост в Челябинской области увеличился за год в 2,5 раза

В январе-ноябре 2024 года миграционный прирост в Челябинской области составил почти 5 тыс. человек. Это на 3 тыс. или 155% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Такие данные представил Челябинскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прирост образовался за счет увеличения числа прибывших из иностранных государств. В пределах России, как и в прошлом году, зафиксировано миграционное снижение на 2,7 тыс. человек. Всего из Челябинской области в другие субъекты РФ переехали почти 60 тыс. человек, а прибыли на Южный Урал 57,2 тыс.

По международному потоку миграционный прирост за 11 месяцев составил 7,69 тыс. человек, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, когда прирост был 4,69 тыс. человек. Всего в Челябинскую область прибыли 14,79 тыс. иностранцев (12,29 тыс. в январе-ноябре 2023 года). Большинство — 13,5 тыс. — это граждане стран-участников СНГ. Покинули регион более 7 тыс. иностранцев (7,6 тыс.). Основные миграционные потоки по международной линии формировали граждане Таджикистана (прирост на 3,4 тыс. человек), Казахстана (+1,1 тыс.), Узбекистана (+876), Киргизии (+693).

Со странами Дальнего зарубежья миграция также показала прирост — на 796 человек. Годом ранее было снижение на 173 человека. Всего в Челябинскую область прибыли 1267 человек из дальних стран, покинули — 471. Большинство прибывших — граждане Китая (415) и Индии (218).

Осенью 2024 года Росстат сообщал об изменении методики сбора статистических данных о миграции населения. С ноября данные поступают от органов МВД в электронном формате ежедневно, а раньше их передавали на бумажных носителях раз в месяц.