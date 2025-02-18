В квартире Тарховых нашли следы крови экс-мэра Самары и его жены

Вчера поздно вечером СУ СКР по Самарской области опубликовал новые результаты ведущегося расследования убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых было возбуждено 3 февраля. Полиция зарегистрировала факт исчезновения Тарховых 30 января после обращения к силовикам друга семьи. По версии следователей, внучка экс-мэра Екатерина Тархова-Бельская могла совершить убийство на почве неприязненных отношений, расчленить тела жертв и вывезти их из квартиры.

«Несмотря на то, что квартира, в которых проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями-криминалистами было проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим»,— сообщили в региональном СУ СКР.

Сегодня Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Самарского районного суда об избрании меры пресечения в отношении Екатерины Тарховой. Подозреваемую в убийстве двух и более лиц оставили под стражей до 2 апреля 2025 года включительно.

Алексей Алексеев