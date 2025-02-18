В Самарской области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам трех ритуальных агентов

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам трех ритуальных агентов. Они обвиняются в дачах взяток должностному лицу в крупном и особо крупных размерах за совершение незаконных действий, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2020 года агенты, работающие в сфере похоронного бизнеса, передавали деньги директору муниципального казенного учреждения «Ритуал» за предоставление мест захоронения на городских кладбищах.

«Общая сумма перечисленных средств на банковскую карту руководителя учреждения составила более 1,4 млн руб.»,— отметили в прокуратуре.

Уголовные дела вскоре будут направлены в Кинельский районный суд. Что касается директора МКУ «Ритуал», его дело выделено в отдельное производство.

Алексей Алексеев