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Коммерсантъ FM
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Внучке экс-мэра Самары Тархова продлили арест по делу об убийстве родственников

Самарский областной суд оставил под стражей Екатерину Тархову-Бельскую, обвиняемую в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сообщил «Интерфакс». Апелляция поступила в инстанцию вчера, 17 февраля. Госпожу Тархову-Бельскую обвиняют в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Екатерина Тархова-Бельская

Екатерина Тархова-Бельская

Фото: РИА Новости

Екатерина Тархова-Бельская

Фото: РИА Новости

Обвинение заявило в ходе заседания, что причастность фигурантки подтверждается имеющимися доказательствами. Их ранее представили суду первой инстанции и назвали достаточными.

Защита просила отпустить госпожу Тархову-Бельскую из-под стражи в связи с отсутствием события преступления. Адвокат обвиняемой Владимир Владимиров также отметил, что обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. В разговоре с «Интерфаксом» он рассказал, что его подзащитная отказывается давать показания по делу и пока не комментировала предъявленные обвинения.

Правоохранительные органы зарегистрировали факт исчезновения Виктора Тархова и его жены 30 января, 3 февраля было возбуждено уголовное дело. Как считает следствие, Екатерина Тархова-Бельская убила супругов на почве неприязни, а затем скрыла тела. Накануне в СКР сообщили, что обнаружили следы крови в квартире господина Тархова. В ведомстве также допускают, что у внучки могли быть сообщники.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Чисто семейное убийство».

Никита Черненко

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