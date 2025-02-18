Ночью в Сочи произошел пожар в трехэтажном здании

Во вторник, 18 февраля, в Хостинском районе Сочи произошел пожар в трехэтажном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В 00:53 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Искры. По прибытии в 01:03 специалисты установили, что огонь охватил третий этаж здания общей площадью 150 «квадратов».

К 01:39 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Ликвидация открытого горения завершилась в 01:54, а устранение последствий пожара — в 02:09.

В операции по ликвидации пожара участвовали 24 человека личного состава и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что ночью на курорте загорелась квартира двухэтажного дома. Для борьбы с огнем задействовали 14 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.

Мария Удовик