Ночью в Сочи потушили пожар в квартире двухэтажного дома

Поздно вечером 17 февраля 2025 года в Сочи произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Сочи Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

В 23:08 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на улице Сочинское шоссе в Лазаревском районе курорта. Прибывшие на место происшествия первые группы спасателей в 23:18 установили, что пожар охватил квартиру площадью 60 «квадратов».

Локализовать возгорание удалось в 23:35, а открытое горение ликвидировали к 23:47. Специалисты МЧС устранили последствия пожара к 00:07.

Для борьбы с огнем задействовали 14 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. Эвакуированных не было, уточнили «Ъ-Сочи». Погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе специалисты МЧС потушили пожар в торговом павильоне площадью 130 «квадратов». К работе привлекли пять сотрудников МЧС России и две единицы техники.

Мария Удовик