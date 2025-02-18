Мигранта, обвиняемого в смерти преподавателя УдГАУ, оставили под стражей

Мигранта, обвиняемого по делу о смерти в ДТП преподавателя УдГАУ, оставили под стражей до 31 марта. Такое решение приняла апелляционная инстанция Верховного суда Удмуртии с учетом позиции прокуратуры, сообщает ведомство. Пока мужчине вменяют нарушение ПДД по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В судебном заседании обвиняемый просил не изолировать его от общества, так как он уже возместил 4 млн руб. причиненного вреда.

Напомним, утром 31 января водитель BMW X5 насмерть сбил Елену Шляпникову, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети. От полученных травм она скончалась на месте. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Дело с участием мигранта взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ведомство ходатайствовало перед органами прокуратуры о передаче материалов дела в свое производство.