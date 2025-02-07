В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины в 2023 году

Полиция Приморского района раскрыла убийство двухлетней давности. Так, в мае 2023 года мужчина до смерти избил свою знакомую в ходе конфликта. По подозрению в совершении этого преступления задержан 41-летний житель дома на Комендантском проспекте.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина был задержан 6 февраля. По версии следствия, он убил свою 49-летнюю знакомую, после чего вместе с матерью спрятал тело в лесном массиве под Токсово.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство). Фигурант задержан на основании ст.91 УПК РФ»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК попросил жителей ЛО помочь в опознании найденного под Петергофом скелета.

Дарья Астанина