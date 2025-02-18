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Доля жилья эконом-класса сократилась на рынке Петербурга в пять раз за пять лет

Структура предложения на первичном рынке Петербурга за последние пять лет радикально поменялась. Теперь совокупная доля новостроек комфорт и бизнес-класса в городе достигла почти 90% от всего объема предложения. Соответствующие данные представила строительная компания City Solutions на основе статистики от Дом.РФ.

Для сравнения, в 2019 году бизнес-класс занимал только 9% от общей площади строящегося жилья, в 2024 году — 24%. Получается, что предложение выросло в 2,7 раза. Комфорт-класс подрос с 46 до 64% (рост на 40%).

Эконом-класс сдает позиции. С 2019 года его доля сократилась в пять раз — с 43% до 8%. По мнению гендиректора City Solutions Василия Тимофеева, рост предложений на квартиры в домах бизнес-класса будет недолгим, так как существует дефицит подходящих участков под застройку в престижных локациях. Ожидается экспансия этого формата в спальные районы и «серый пояс».

В частности, застройщики уже реализуют подобные проекты в Московском, Приморском, Выборгском районах. Петербуржцы на текущий момент ценят территории с развитой инфраструктурой, однородной и благополучной социальной средой, благоприятной экологией.

Господин Тимофеев добавил, что сейчас идет стирание различий между категориями бизнес и комфорт. Опции, которые были ранее характерны только для премиального жиля, сейчас стали стандартом для проектов класса комфорт.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в январе 2025 года девелоперы Петербурга ввели в эксплуатацию 448,1 тыс. кв. м жилья, это более чем на 100 тыс. кв. м меньше, чем в январе 2024 года. Подробнее читайте в материале «Жилье по стандарту».

Андрей Маркелов

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