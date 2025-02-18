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Региональные дороги в Курганской области открыли для автобусов и грузовиков

В Курганской области с региональных дорог «Петухово — Частоозерье» и «Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области» сняты ограничения для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков, сообщает пресс-служба областного правительства.

По трассам нельзя было проехать с 15:30 17 февраля из-за метелей и недостаточной видимости. На двух участках федеральной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с 288 по 465 км и на подъезде к Ишиму с 396 по 479 км ограничения сохраняются. Подрядные организации продолжают устранять последствия непогоды.

Виталина Ярховска

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