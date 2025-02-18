Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В январе жителям Кубани выдали 45,7 тысячи кредитных карт

Жителям Краснодарского края в январе 2025 года выдали 45,7 тыс. кредитных карт. По этому показателю регион занимает третье место в стране, уступая только Москве (73,8 тыс.) и Московской области (57,2 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране в январе 2025 года банки выдали 1,06 млн новых кредитных карт, что на 18,1% меньше, чем в декабре 2024 года (1,29 млн). В годовом выражении снижение составило 48,1% — в январе 2024 года было выдано 2,03 млн карт.

Общий объем лимитов по новым кредитным картам также снизился: в январе он составил 101 млрд руб., что на 22,2% меньше, чем в декабре (129,9 млрд руб.), и на 41,9% меньше, чем в январе 2024 года (173,8 млрд руб.).

Наибольшее количество карт в январе 2025 года оформили заемщики в Москве (73,8 тыс.), Московской области (57,2 тыс.), Краснодарском крае (45,7 тыс.), Санкт-Петербурге (40,4 тыс.) и Ростовской области (39,3 тыс.).

Сильнее всего по сравнению с декабрем 2024 года выдачи сократились в Ростовской области (-22,2%), Москве (-21,7%), Санкт-Петербурге (-21%), Тульской области (-19,9%) и Приморском крае (-19,8%).

Снижение наблюдается восьмой месяц подряд, что объясняется ужесточением денежно-кредитной политики и введением регуляторных ограничений по показателю долговой нагрузки (ПДН). В этих условиях банки пересматривают стратегию, фокусируясь на заемщиках с высокой платежеспособностью, тогда как число клиентов с недостаточными доходами, подающих заявки, сокращается, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...