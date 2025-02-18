В январе жителям Кубани выдали 45,7 тысячи кредитных карт

Жителям Краснодарского края в январе 2025 года выдали 45,7 тыс. кредитных карт. По этому показателю регион занимает третье место в стране, уступая только Москве (73,8 тыс.) и Московской области (57,2 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В целом по стране в январе 2025 года банки выдали 1,06 млн новых кредитных карт, что на 18,1% меньше, чем в декабре 2024 года (1,29 млн). В годовом выражении снижение составило 48,1% — в январе 2024 года было выдано 2,03 млн карт.

Общий объем лимитов по новым кредитным картам также снизился: в январе он составил 101 млрд руб., что на 22,2% меньше, чем в декабре (129,9 млрд руб.), и на 41,9% меньше, чем в январе 2024 года (173,8 млрд руб.).

Наибольшее количество карт в январе 2025 года оформили заемщики в Москве (73,8 тыс.), Московской области (57,2 тыс.), Краснодарском крае (45,7 тыс.), Санкт-Петербурге (40,4 тыс.) и Ростовской области (39,3 тыс.).

Сильнее всего по сравнению с декабрем 2024 года выдачи сократились в Ростовской области (-22,2%), Москве (-21,7%), Санкт-Петербурге (-21%), Тульской области (-19,9%) и Приморском крае (-19,8%).

Снижение наблюдается восьмой месяц подряд, что объясняется ужесточением денежно-кредитной политики и введением регуляторных ограничений по показателю долговой нагрузки (ПДН). В этих условиях банки пересматривают стратегию, фокусируясь на заемщиках с высокой платежеспособностью, тогда как число клиентов с недостаточными доходами, подающих заявки, сокращается, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Вячеслав Рыжков