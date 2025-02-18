Суд оставил под арестом внучку экс-главы Самары Екатерину Тархову

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Самарского районного суда об избрании меры пресечения в отношении внучки экс-главы Самары Екатерины Тарховой. Подозреваемую по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) арестовали на два месяца — по 2 апреля 2025 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил ее без удовлетворения. Адвокат Владимиров просил избрать Екатерине Тарховой-Бельской меру пресения, не связанную с содержанием в СИЗО

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых (ч. 2 ст. 105 УК РФ) было возбуждено 3 февраля. Полиция зарегистрировала факт исчезновения бывшего мэра Самары и его жены 30 января, после обращения к силовикам друга семьи. По версии следователей, Екатерина Тархова-Бельская могла совершить убийство на почве неприязненных отношений. Также обвиняемая могла ресчленить тела жертв и вывезти их из квартиры. У внучки экс-мэра могли быть сообщники, считают в СКР.

Георгий Портнов