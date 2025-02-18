В Челябинске с картеля поставщиков школьного питания взыскивают 63 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск региональной прокуратуры к АО «Уральский комбинат питания», ООО «ТрансХолод», ООО «Детское питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», а также 106 школам о признании недействительными сделок между учреждениями и компаниями и взыскании с них 63,4 млн руб. в пользу администрации Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее некоторые из этих организаций подозревали в картельном сговоре.

С «Комбината питания» прокуратура требует 18 млн руб., с «ТрансХолода» — 45,4 млн руб. Также надзорное ведомство просило принять обеспечительные меры в отношении ответчиков, включая арест имущества поставщиков и запрет на открытие новых банковских счетов. Это заявление суд оставил без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце февраля прошлого года Челябинское УФАС России установило сговор между АО «Уральский комбинат питания» и комитетом по делам образования регионального центра. Нарушения обнаружены по 18 совместным закупкам 106 школ, проводившимся в 2021 году. По итогам торгов, условия которых, по данным УФАС, были «заточены» под одну компанию, «Уральский комбинат питания» получил трехлетние контракты на общую сумму более 2 млрд руб. В июне организация была оштрафована за сговор на 3,5 млн руб. Сейчас комбинат оспаривает штраф, а вместе с комитетом и решение УФАС в суде.

В октябре 2024 года антимонопольный орган подозревал семь компаний — АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал», «Диалогплюс» и двух индивидуальных предпринимателей — в картельном сговоре при участии более чем в 20 закупках по организации питания в школах на сумму, превышающую 80 млн руб.

Виталина Ярховска