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Бывший начальник департамента Перми получила повышение

Исполняющим обязанности замглавы Пермского муниципального округа с сегодняшнего дня назначена Мария Норова, до вчерашнего дня работавшая на посту начальника департамента градостроительства и архитектуры Перми. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе окружной администрации, госпожа Норова будет курировать земельные, имущественные и градостроительные вопросы. Ранее эти полномочия были у других заместителей главы округа, произошло частичное перераспределение, уточнили в пресс-службе. По данным «Ъ-Прикамье», часть полномочий потеряла замглавы Татьяна Гладких, которая осталась курировать финансовые вопросы.

Мария Норова (справа)

Мария Норова (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мария Норова (справа)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее трудоустроившийся в администрации округа бывший начальник дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов стал отвечать за вопросы благоустройства, которые ранее были возложены на уволившегося в конце 2024 года первого замглавы Игоря Варушкина.

Напомним, кадровые перестановки в мэрии округа происходят после того, как с 20 января бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова возглавила администрацию Пермского муниципального округа. Прежний глава Владимир Цветов подал в отставку. Вслед за ней в мэрию уже перешли два ключевых сотрудника из мэрии.

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