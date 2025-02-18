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Крымчанин обвиняется в пособничестве двум убийствам, совершенным 30 лет назад

Жителю Крыма предъявлено обвинение в пособничестве совершению двух убийств на территории Сакского района более 30 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, в декабре 1993 года организованная группа в селе Червоное напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга. Его избили и задушили, после этого тело перевезли в село Тимошенко Красногвардейского района и спрятали в колодце. У погибшего похитили около $12 тыс. В мае 1994 года на территории промзоны в Саки подельники расстреляли другого предпринимателя и двух его приближенных.

За совершенное преступление осудили четырех человек. Двое из них получили высшую меру наказания, еще двое — по 11 и 10 лет лишения свободы. Один из участников группировки в 1994 году смог избежать наказания и долгое время скрывался.

Как отмечают в ведомстве, для исполнения убийств обвиняемый заранее купил огнестрельное оружие, которое отдал исполнителям, подготовил две лопаты и топор, а также канистру с бензином. Сейчас все обстоятельства случившегося вновь изучены и восстановлены.

Крымчанину предъявлено обвинение в пособничестве совершению убийств четырех лиц организованной группой из корыстных побуждений, совершенных в 1993 и 1994 годах. Как рассказали в прокуратуре республики, возбуждены и расследуются два уголовных дела. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.

Алина Зорина

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