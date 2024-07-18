По настоянию прокуратуры в Сочи восстановили права ребенка-инвалида

В Сочи прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обеспечении детей-инвалидов медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. Надзорный орган выяснил, что ребенок-инвалид в Хостинском районе курорта страдает мышечной дистрофией и имеет право на льготное обеспечение специализированным лечебным питанием, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вопреки требованиям закона мальчика не обеспечили надлежащим питанием. В связи с этим прокуратура подала иск, в котором потребовала обеспечить несовершеннолетнего необходимым лечебным питанием.

После вмешательства надзорного органа права ребенка восстановили. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Вячеслав Рыжков

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