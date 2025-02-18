«Конфликтная ситуация уже налицо»

Американский президент Дональд Трамп обещает пригласить Владимира Зеленского за стол переговоров Москвы и Вашингтона. 18 февраля в Эр-Рияде стартуют консультации РФ и США на уровне рабочих групп. Украинский лидер также прибудет с визитом в Саудовскую Аравию. При этом он всячески демонстрирует свое негативное отношение к российско-американскому диалогу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Киев пытается организовать контригру против планов Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В исторический день начала прямых переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде Владимир Зеленский находится с визитом в Анкаре. Реджеп Тайип Эрдоган всегда считался одним из ключевых посредников по украинскому урегулированию, но сейчас как будто бы оказался несколько в тени. Действительно, у турецкого лидера много забот на Ближнем Востоке, да и внутри страны тоже, но это отнюдь ничего не значит. Восточная Европа — слишком уж важный регион. В сложившейся сложной ситуации Зеленскому нужны влиятельные союзники, а у Эрдогана, конечно же, есть свои интересы применительно к Украине. В частности, он не раз заявлял о необходимости возвращения Крыма, и в стране активно строится завод по производству известных беспилотников марки Bayraktar. Проект обещают закончить в 2025 году. Сложно сказать, насколько президент Украины сможет заручиться поддержкой турецкого коллеги. Но он решил выразить ему уважение личным посещением, а этот факт на Востоке всегда приветствуется.

Из Турции ближе к вечеру 18 февраля Зеленский прибудет в Эр-Рияд. Как известно, в этот день там как раз будут проходить те самые исторические российско-американские переговоры. Возможно, украинский лидер попытается устроить некий демарш. В любом случае конфликтная ситуация налицо. Но не будем гадать, чем это закончится.

Кроме того, очень похоже, что Киев намеревается искать контактов с Китаем, у которого тоже есть свои интересы в Восточной Европе. К слову, Пекин, как и ЕС, и Турцию, и, соответственно, Украину на переговоры, получается, также не пригласили.

К тому, же не факт, что товарищ Си Цзиньпин с радостью воспримет потепление отношений Москвы и Вашингтона. Как бы не получился бы у нас многополярный мир наоборот. Не все на планете рады Дональду Трампу и его кавалерийским наскокам. В целом интересная картина может получиться. Зеленскому, конечно, недостает опыта как дипломату. Он привык, что его все любят, принимают на ура, встречают стоя и бурными аплодисментами. Теперь ситуация совершенно другая, и для него это, безусловно, неприятный момент. Но главный вопрос заключается в том, сможет ли украинский лидер со всем этим справиться. Пока заметно, что не всё у него получается.

Впрочем, в очередной раз стоит напомнить: нынче в Эр-Рияде ничья судьба не решается.

Это лишь обмен мнениями и подготовка большого саммита России и США. До конкретных решений еще очень далеко, и будут ли они в принципе, тоже сложный вопрос.

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Дмитрий Дризе