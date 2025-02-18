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Сочи вошел в топ направлений для одиночных путешествий в феврале

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночного отдыха в феврале. Курорт собрал 7% бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 1,9 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Фото: Мария Удовик

Фото: Мария Удовик

Первое место заняла Москва. Столица России собрала 18% бронирований. В городе туристы остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

Второе место забрал Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 13% бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,1 тыс. руб.

В топ популярных направлений для одиночных путешествий попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Туристы предпочитают оставаться в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,7 тыс. руб.

Седьмое место заняла Красная Поляна. На горнолыжном курорте путешественники проводят в среднем три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,7 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт вошел в топ направлений для отдыха компаниями в феврале. В Сочи путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на четыре ночи.

Мария Удовик

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