«Ростех» разработал автопилот для самолетов малой авиации

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ; входит в «Ростех») разработал систему автоматического управления полетом для самолетов малой авиации. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, разработка запатентована и уже прошла летные испытания на легком многоцелевом воздушном судне.

Автопилот АП-МВЛ был создан специалистами Конструкторского бюро промышленной автоматики (КБПА, входит в КРЭТ). Он интегрируется с бортовыми системами самолета и состоит из цифрового пульта управления и сервоприводов. По заявлениям разработчиков, система отличается простотой в использовании и высокой надежностью.

«Характеристики новинки позволяют применить ее как на вновь проектируемых, так и на модернизируемых самолетах малой авиации. Внедрение наших технологий в производство самолетов малой авиации позволит улучшить их эксплуатационные характеристики и сделать полеты более доступными и безопасными»,— рассказали в «Ростехе».

В начале февраля объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК; входит в «Ростех») презентовала двигатель ПД-8, предназначенный для пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Двигатель был создан с применением отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати.