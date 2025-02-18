Из-за нестабильной погоды и поломок авто пермские сервисы стали скупать оборудование

Из-за нестабильной погоды и пробок в Перми в ноябре-декабре на 83% вырос спрос на товары для ремонта и обслуживания машин среди автосервисов, сообщили в пресс-службе интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру». При исследовании аналитики интернет-магазина изучали данные за ноябрь-декабрь в 2024 и 2023 годах. В топ-5 наиболее популярных категорий товаров вошли автомобильные предохранители (+316%), автомобильная светотехника (+272%), автоинструменты (+150%), автомобильные аккумуляторы (+78%) и гидравлический инструмент (+40%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Одной из причин роста спроса на автомобильные предохранители стала погода. Нестабильная температура приводит к перебоям в работе тока, из-за чего предохранители чаще выходят из строя. То же самое касается и аккумуляторов — приборы зависят от погодных условий, и в случае активного использования в нестабильные периоды сильнее разряжаются и ломаются»,— пояснили в пресс-службе «ВсеИнструменты.ру».

Отметим, что в целом в стране продажи автосервисного оборудования и расходников в B2B-сегменте в ноябре-декабре 2024 года выросли на 30% год к году, а средний чек увеличился на 7%.