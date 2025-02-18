Суд в Москве отказал экс-владельцам «Арианта» в переоценке имущества

Бывшие владельцы агрохолдинга «Ариант» — Александр и Людмила Аристовы проиграли еще один спор с судебными приставами. Арбитражный суд Москвы отказал им в признании незаконными двух постановлений об оценке имущества и установлении рыночной стоимости. Решение было принято 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«Отказать в признании решений и действий или бездействий незаконными полностью»,— говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», истцы добивались переоценки гаража и двух нежилых помещениях площадью 12,7 и 13,2 кв. м, которыми супруги Аристовы владеют в равных долях. Спорные постановления об оценке имущества приставы приняли 15 декабря 2024 года. 15 января этого года исполнительные производства в части реализации нежилых помещений были приостановлены.

Ранее супруги Аристовы, их дочь Елена Кретова и ее супруг Александр Кретовы безуспешно пытались оспорить действия приставов, арестовавших счета и недвижимость на общую сумму 46,6 млрд руб. Арест был наложен после решения Арбитражного суда Челябинской области об изъятии компаний группы «Ариант» в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб. с бывших владельцев группы ЧЭМК — Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членов их семей.