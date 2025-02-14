Автомобиль в Сургуте при проезде на запрещающий сигнал сбил пенсионерку
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Инцидент произошел утром 13 февраля около 10:50 на проспекте Мира, сообщили в окружной Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По предварительной информации, за рулем автомобиля марки Jetour находилась 34-летняя женщина. Она не остановилась на запрещающий сигнал светофора и сбила 68-летнюю пожилую женщину на регулируемом переходе. В результате аварии пенсионерка получила травмы.
Напомним, на 272 км дороги Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) во время ДТП погибла женщина-водитель автомобиля, еще два человека пострадали.