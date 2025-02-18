Володин рассказал о планах по развитию образования в России
В рамках обсуждения Стратегии развития образования поступило более 200 предложений от 55 регионов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он вместе с коллегами подготовил ряд предложений правительству, в том числе о бесплатном обучении по всем рабочим специальностям, а также о «сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников».
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В числе других инициатив:
- закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, а цифровые и дистанционные форматы сделать вспомогательными;
- обеспечить соразмерную документационную и учебную нагрузки на учителей;
- защитить педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете;
- решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный;
- увеличить доли стажировок и проектной деятельности;
- ввести новый формат начального профобразования для подготовки квалифицированных кадров;
- обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей специальности;
- проводить переподготовку педагогических работников исключительно в государственных и муниципальных организациях.
Для реализации последней идеи подготовлен законопроект, его намерены рассмотреть в марте.
Обсуждение стратегии прошло в Госдуме 11 февраля, оно заняло почти четыре часа. Депутаты возмущались низкой зарплатой педагогов, а глава Российской академии образования Ольга Васильева рассказала о проблемах с «духовно-нравственной составляющей» подготовки преподавателей.
Подробности — в материале «Ъ» «Стратегия педагогоцентризма».