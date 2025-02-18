Володин рассказал о планах по развитию образования в России

В рамках обсуждения Стратегии развития образования поступило более 200 предложений от 55 регионов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он вместе с коллегами подготовил ряд предложений правительству, в том числе о бесплатном обучении по всем рабочим специальностям, а также о «сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В числе других инициатив:

закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, а цифровые и дистанционные форматы сделать вспомогательными;

обеспечить соразмерную документационную и учебную нагрузки на учителей;

защитить педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете;

решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный;

увеличить доли стажировок и проектной деятельности;

ввести новый формат начального профобразования для подготовки квалифицированных кадров;

обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей специальности;

проводить переподготовку педагогических работников исключительно в государственных и муниципальных организациях.

Для реализации последней идеи подготовлен законопроект, его намерены рассмотреть в марте.

Обсуждение стратегии прошло в Госдуме 11 февраля, оно заняло почти четыре часа. Депутаты возмущались низкой зарплатой педагогов, а глава Российской академии образования Ольга Васильева рассказала о проблемах с «духовно-нравственной составляющей» подготовки преподавателей.

Подробности — в материале «Ъ» «Стратегия педагогоцентризма».