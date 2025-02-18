В Саратове следствие проверяет сведения о едком запахе в районе завода

Следственный отдел по Кировскому району Саратова приступил к процессуальной проверке по данным в СМИ о нарушении природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее в соцмедиа появилась информация о вероятных нарушениях природоохранного законодательства на заводе в областном центре. Саратовцы рассказали, что близ одного из промышленных объектов в течение нескольких дней ощущается едкий запах.

В ходе проверки следствие даст надлежащую правовую оценку указанной ситуации. Как только проверочные мероприятия завершатся, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов