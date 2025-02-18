Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове следствие проверяет сведения о едком запахе в районе завода

Следственный отдел по Кировскому району Саратова приступил к процессуальной проверке по данным в СМИ о нарушении природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее в соцмедиа появилась информация о вероятных нарушениях природоохранного законодательства на заводе в областном центре. Саратовцы рассказали, что близ одного из промышленных объектов в течение нескольких дней ощущается едкий запах.

В ходе проверки следствие даст надлежащую правовую оценку указанной ситуации. Как только проверочные мероприятия завершатся, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...