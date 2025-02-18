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Жильцов горевшего в Салехарде дома на Патрикеева разместили в гостиницах

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) городские власти разместили в двух гостиницах 16 жителей дома по Патрикеева, 13, где произошел пожар, сообщили в администрации города. Среди них — пятеро детей, также в гостинице разместили кота.

Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

Как отметили в мэрии, дом признали аварийным в 2020 году, а расселить его рассчитывали до конца 2027 года. Пожарные вывели из горящего здания 35 человек, в том числе семерых детей, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, еще один погиб. Волонтеры в случае потребности предоставят жильцам бытовые вещи, одежду и товары первой необходимости, жилищные вопросы будут прорабатываться с каждой семьей индивидуально.

По данным МЧС ЯНАО, сообщение о пожаре поступило спасателям 17 февраля в 17:18 — на момент их прибытия наблюдалось горение в квартире на втором этаже, погибший был обнаружен во время тушения, в результате пожара пострадали три человека. В тушении были задействованы 44 человека личного состава и семь единиц спецтехники, общая площадь пожара составила 240 кв. м — оказались повреждены второй этаж и кровля.

По факту пожара прокуратура начала проверку.

Ранее в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прокуратура организовала проверку после возгорания в общежитии вахтовиков СВУ №7 в микрорайоне Вынгапуровский, который находится примерно в 100 км от Ноябрьска.

Ирина Пичурина

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