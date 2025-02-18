Кузбасский депутат-единоросс может занять пост замминистра энергетики по углю

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от Кузбасса Дмитрий Исламов («Единая Россия») может занять пост замглавы Минэнерго РФ, курирующего угольную промышленность. На этой должности он сменит Сергея Мочальникова, которого в начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности, пишет «РБК» со ссылкой на источник в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Исламов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Исламов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Мочальников был арестован в октябре 2024 года. Как писал «Ъ», МВД инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Чиновник был задержан в рамах расследования уголовного дела в отношении бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Прямой ущерб по делу оценивается в 500 млн руб., косвенный, считают правоохранители, — более 12 млрд руб.

Дмитрий Исламов окончил инженерно-экономический факультет Кузбасского государственного технического университета. На официальном сайте депутата указывается, что он проходил стажировку в Великобритании и США. В 2006 году был принят в администрацию региона на должность начальника управления программ и инвестиционной политики. С 2008 по 2016 годы работал заместителем губернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 году господина Исламова избрали депутатом Госдумы по Прокопьевскому одномандатному округу. С 2019 года является заместителем руководителя комиссии госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Александра Стрелкова