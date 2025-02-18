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СБУ выдвинула новые обвинения против главы Омской области Виталия Хоценко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя Украины, губернатору Омской области Виталию Хоценко. В управления СБУ Закарпатской области сообщили, что установили факты передачи гуманитарной помощи участникам СВО со стороны господина Хоценко.

Виталий Хоценко

Виталий Хоценко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Виталий Хоценко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В марте прошлого года СБУ также выдвинуло обвинения в отношении омского губернатора. На тот момент ему стали в вину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «создание террористической группы или террористической организации».

Виталий Хоценко был представлен в качестве временно исполняющего обязанности главы региона в марте 2023 года. В сентябре того же года он вступил в эту должность. До этого он занимал пост председателя правительства Донецкой народной республики.

Александра Стрелкова

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