В Ярославле хотят увековечить память о Владимире Высоцком
В Ярославле на здании дворца спорта «Торпедо» планируется установить мемориальную доску в память о выступлении Владимира Высоцкого. Об этом сообщил депутат муниципалитета Игорь Пятковский.
Эскиз мемориальной доски Владимиру Высоцкому
Фото: Игорь Пятковский
Концерт певца состоялся 28 февраля 1979 года во дворце спорта Ярославского моторного завода. Вопрос об увековечивании памяти о событии рассматривался на заседании комиссии по вопросам размещения мемориальных досок на территории города Ярославля 17 февраля. Господин Пятковский поддержал инициативу.
«Поддержка данной инициативы обусловлена значительным вкладом Владимира Высоцкого в культуру и его популярностью среди жителей Ярославля. Установка мемориальной таблички станет значимым событием для города и будет способствовать сохранению памяти об этом выдающемся деятеле искусства»,— объяснил депутат.
На заседании был представлен эскиз мемориальной доски, однако его было решено доработать.