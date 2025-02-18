В Ярославле хотят увековечить память о Владимире Высоцком

В Ярославле на здании дворца спорта «Торпедо» планируется установить мемориальную доску в память о выступлении Владимира Высоцкого. Об этом сообщил депутат муниципалитета Игорь Пятковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз мемориальной доски Владимиру Высоцкому

Фото: Игорь Пятковский Эскиз мемориальной доски Владимиру Высоцкому

Фото: Игорь Пятковский

Концерт певца состоялся 28 февраля 1979 года во дворце спорта Ярославского моторного завода. Вопрос об увековечивании памяти о событии рассматривался на заседании комиссии по вопросам размещения мемориальных досок на территории города Ярославля 17 февраля. Господин Пятковский поддержал инициативу.

«Поддержка данной инициативы обусловлена значительным вкладом Владимира Высоцкого в культуру и его популярностью среди жителей Ярославля. Установка мемориальной таблички станет значимым событием для города и будет способствовать сохранению памяти об этом выдающемся деятеле искусства»,— объяснил депутат.

На заседании был представлен эскиз мемориальной доски, однако его было решено доработать.

Антон Голицын