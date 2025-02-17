Кубань возглавила топ-5 популярных маршрутов по России в 2024 году

Краснодарский край и Москва возглавили рейтинг самых популярных туристических направлений России в 2024 году. За год в гостиницах Кубани остановилось 10 млн путешественников, что на 14,4% больше показателя предыдущего года. Москву посетили 12,1 млн гостей, показав прирост в 7,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Санкт-Петербург занял третье место с показателем 6,4 млн туристов (+23,2%). По данным Минэкономразвития РФ, наибольший прирост числа гостей — более 35% — продемонстрировали Чечня, Тува, Ульяновская и Рязанская области.

Общее количество туристических поездок по России выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных путешественников на треть.

Ведомство прогнозирует, что итоговое число турпоездок превысит 91 млн. Уточненные данные Росстат представит в конце марта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край также лидирует в рейтинге направлений для отдыха 23 февраля и 8 марта. В рейтинге внутренних маршрутов на 23 февраля Кубань заняла первое место с долей 25%. Для отдыха 8 марта регион выбрали 40,9% путешественников.

Нурий Бзасежев