Кубань лидирует в рейтинге направлений для отдыха 23 февраля и 8 марта

Туристические компании отметили значительный рост продаж путевок в Краснодарский край на 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает Российский союз туроператоров (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В рейтинге внутренних маршрутов на 23 февраля Кубань заняла первое место с долей 25%. За ним следуют Кемеровская область (15,6%), Карачаево-Черкесия (9,4%), Кавминводы и Московская область (по 6,2%).

Кроме того, Краснодарский край также лидирует в списке направлений на 8 марта. Регион выбрали 40,9% путешественников. Далее расположились Кавминводы, Курганская область, Санкт-Петербург с показателем 7,6% каждый и Крым (6%).

Среди международных маршрутов среди россиян наибольшей популярностью пользуются Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Турция, Китай, а также Вьетнам, Куба и Индия.

Эксперты утверждают, что 2025 год демонстрирует тенденцию возвращения к допандемийным показателям. При этом расходы на путешествия входили в число приоритетных трат россиян наряду с питанием, одеждой и лекарствами.

Анна Гречко