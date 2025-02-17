Полицейские начали проверку из-за нападения с ножом на жительницу Ростова

Полицейские в донской столице выясняют обстоятельства нападения с ножом на жительницу города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Личность правонарушителя в настоящее время установлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что ранее в отдел полиции по Ворошиловскому району обратилась ростовчанка. Она сообщила, что в отношении нее неизвестным гражданином «были совершены противоправные действия».

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

По информации соцсетей, инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома по ул. Орбитальная. Злоумышленник попытался напасть на жительницу Ростова и ее ребенка, но они успели забежать в квартиру, закрывшись изнутри.

Анна Анисова