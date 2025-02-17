Вячеслав Гладков: на выплаты белгородским льготникам направят 1,5 млрд рублей

В 2025 году из областного бюджета Белгородской области будет выделено порядка 1,5 млрд руб. для выплат по всем льготным категориям граждан в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного заседания.

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«В общем объеме цифра достаточно большая, хотя мы понимаем, что вопрос не в деньгах. Здесь вопрос в памяти тех, благодаря кому мы сейчас живем и трудимся на своих местах»,— подчеркнул господин Гладков.

Губернатор поручил произвести выплаты участникам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны не позднее 1 мая 2025 года. Общая сумма дополнительных выплат для них составит более 390 млн руб.

Участники Великой Отечественной войны к 9 мая получат по 80 тыс. руб. в соответствии с указом президента РФ и дополнительно 100 тыс. руб. из облбюджета. Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат федеральные выплаты в размере 80 тыс. руб. и региональные — 35 тыс. руб.

Труженики тыла также получат по 55 тыс. руб. из федерального бюджета и еще 35 тыс. руб. от Белгородской области. С 2021 года «дети войны» в регионе получают ежемесячную выплату в размере 1245 руб., ею пользуются 52,4 тыс. человек. На эти цели в региональном бюджете на 2025 год заложено 783 млн руб. К Дню Победы «дети войны» получат единоразовую выплату в размере 5 тыс. руб.

Егор Якимов