«Идея на миллион с Олегом Богдановым»
Акции и облигации
И на рынке акций, и облигаций бурный рост. Прилично укрепился и рубль. Инвесторы хотят понять, что делать в текущей ситуации: докупаться, покупать что-то конкретно, может, наоборот, фиксировать прибыль и выходить из рынка, если уже были куплены акции? Разобраться экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог эксперт финансовой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Олег Богданов: У инвесторов желание зафиксироваться. А некоторые, наоборот, хотят еще войти. Что в такой ситуации обычно делают профессионалы?
Владимир Зернов: Профессионалы обычно частично фиксируют свою прибыль, потому что так никто еще не разорился. Рост очень хороший, на очень оптимистичных ожиданиях. Поэтому, если вдруг что-то пойдет не так, и ожидания будут неоправданны, то последует коррекция. Поэтому какую-то часть прибыли логично взять «со стола». Рынок будет искать то, что еще не сильно поднялось. Сценарий роста технологических компаний возможен только в случае действительно сильного продолжения ключевого тренда, когда инвесторы будут готовы покупать все что угодно. Общий бум влияет и на рынок облигаций. В последние две недели очень хорошо прошли размещения. В условиях высоких ставок лучше все-таки отдавать предпочтение эмитентам с высоким кредитным рейтингом, у которых сильный бизнес.
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