АТОР: Летний отдых в Геленджике подорожал до 31,6 тысячи рублей в сутки

Стоимость размещения в пятизвездочных отелях Геленджика составит от 27,6 тыс. руб. в июне и до 31,6 тыс. руб. в разгар сезона. В гостиницах трех- и четырех звезд проживание в июле-августе обойдется в среднем около 13,5 тыс. руб. за сутки, сообщает пресс-служба АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Бронирование номеров на популярные даты, включая майские праздники и высокий сезон, проходит без затруднений. Отдельные гостиницы временно приостановили продажи на некоторые даты, однако ситуация остается стабильной.

В целом, Геленджик сохраняет позиции среди самых востребованных курортов Краснодарского края. По информации АТОР, участники рынка отмечают различную динамику спроса на летние туры в городе: у некоторых компаний выросли летние продажи на 5-20%, у других наблюдается спад, вызванный информационным фоном вокруг Анапы.

В новогодние праздники курорт посетили около 35 тыс. туристов.

Нурий Бзасежев