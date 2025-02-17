ПСБ выпустил первые эмитированные цифровые финансовые активы для корпоративных клиентов в рамках нового сервиса на платформе «Токеон». Номинальная стоимость одного актива составила 1 млн руб. Срок обращения — 61 день. Гарантированный доход, который получат инвесторы при погашении ЦФА, составит 24,1% годовых. «ЦФА дает для корпоративных клиентов более высокую доходность, чем по банковскому депозиту, на сравнительно короткий срок. Это удобно для размещения временно свободных средств. За счет ДБО PSB Corporate мы смогли сократить срок регистрации клиентов в 3 раза»,— подчеркнул директор департамента трансакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимир Ефанов.

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