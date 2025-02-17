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СКР возбудил дело после нападения матери на ребенка в Армавире

Армавирский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В преступлении подозревается 27-летняя местная жительница, являющаяся матерью ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 февраля 2025 года девушка ударила ножом в грудь своему пятилетнему сыну из-за его непослушания. Скорую помощь пострадавшему фигурантка вызвала только через два часа после происшествия. При этом подозреваемая попыталась представить инцидент как несчастный случай.

Следователи совместно с полицией установили причастность матери к преступлению. Пострадавший ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

Суд заключил подозреваемую под стражу. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Расследование дела на контроле руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Нурий Бзасежев

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