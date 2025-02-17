В Черноземье 18 февраля будет облачно и снежно, от -19°С до -5°С

Во вторник, 18 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами снег. Температура будет варьироваться от -19°С до -5°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, температура составит -18°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями при -6°C.

В Воронеже ночью ожидают переменную облачность, до -17°C. Днем будет облачно, а температура опустится до -7°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, температура составит до -15°C. Днем — до -6°C.

В Липецке ночью прогнозируют -18°C и облачность со снегом. Днем ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит -7°C.

В Орле ночью пойдет небольшой снег, до -13°C. Днем — тоже снег, до -5°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -19°С, ожидается облачность со снегом. Днем будет малооблачно, до -8°С

Егор Якимов