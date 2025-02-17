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Тремя пострадавшими обернулся ночной пожар на Искровском проспекте

Трое петербуржцев пострадали при квартирном пожаре в доме 6, корпус 4 на Искровском проспекте. Их доставили в больницу, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

К спасателям за помощью обратились в 00:47. Возгорание произошло в восьмикомнатной квартире, площадь пожара составила 20 кв. метров. На его ликвидацию ушло почти 30 минут.

Среди пострадавших две женщины и ребенок, они госпитализированы. На месте работали 15 пожарных, задействовано три единицы техники.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербурженка погибла при пожаре на Школьной улице.

Татьяна Титаева

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