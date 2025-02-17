В Новороссийске сформировали народную дружину для охраны порядка
В Новороссийске сформировали народную дружину при участии общественной организации «Русская дружина». Как пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на руководителя местного отделения Николая Лихойванова, сейчас в ряды сообщества уже вступили более 50 жителей города.
Фото: РУССКАЯ ДРУЖИНА | Новороссийск / Telegram
Господин Лихойванов отметил, что организация представлена в 40 городах России. Дружина расширяет свое присутствие на юге страны, включая Краснодар, Ставрополь и Сочи.
Руководитель местного отделения также добавил, что сообщество проводит совместные тренировки и мероприятия. В организации функционирует волонтерский цех по плетению маскировочных сетей и цех 3D-печати.
По словам Николая Лихойванова, автоволонтеры дружины постоянно возят гуманитарную помощь в зону проведения СВО, а также проводят уроки мужества в школах с участием ветеранов. Кроме того, объединение помогает ветеранам СВО, которые находятся на реабилитации после ранений.
В 2025 году организация планирует набрать команды по традиционным видам спорта, проводить праздники русской культуры и работать с молодежью. Также разрабатывается мобильное приложение с кнопкой SOS для участников движения.
В городах присутствия организации создадут группы быстрого реагирования из проверенных дружинников.